Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что для достижения этой цели с 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений граждан

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ планирует привлечь средства граждан, имеющиеся у них на руках, в размере 40 трлн рублей для инвестиций в экономику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня еще находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах. А таких сбережений находится у граждан более 40 трлн рублей. Хорошие ресурсы, этот ресурс может как приносить доход гражданам, так и использоваться как источник для экономического развития", - сказал Силуанов.

Он сообщил, что для достижения этой цели с 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений граждан. Для этого гражданам необходимо будет обратиться в негосударственные пенсионные фонды, открыть счет и договориться о перечислении части доходов для долгосрочных сбережений.

"Государство создало необходимые стимулы. Это софинансирование, мы предусматриваем софинансирование в размере 36 тыс. рублей в год из бюджета, а также предусмотрены необходимые налоговые стимулы", - сказал министр.

Также будет задействован механизм индивидуальных инвестиционных счетов, в который внесены важные новации. "Предлагаем новый инструмент для инвестирования в более длинные сроки. Это срок более пяти лет. Если гражданам этот институт будет интересен, то, соответственно, они могут получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год при внесении на инвестиционный счет более 400 тыс. рублей, а также получить налоговые преференции при уплате налогов на доходы физических лиц", - отметил Силуанов.