Голикова сообщила о росте реальных доходов россиян за 10 месяцев на 3,9%

По словам вице-премьера, мероприятия снижению бедности в России будут продолжены

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Реальные доходы населения России за 10 месяцев 2023 года выросли, по предварительным данным, на 3,9%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По предварительной оценке Росстата, по итогам 10 месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года", - заявила она.

По словам Голиковой, мероприятия снижению бедности в стране будут продолжены.

"Наши планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены вами (президентом - прим. ТАСС), будут исполнены, и работа по достижению более амбициозных показателей снижения бедности будет продолжена", - сообщила она.