Торгпред РФ заявил, что товарооборот с Узбекистаном по итогам 2023 года превысит $10 млрд

Президенты двух стран поставили задачу уже в ближайшие годы как минимум вдвое превысить показатели нынешнего, рассказал Константин Злыгостев

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Динамика товарооборота Узбекистана и России позитивная, по итогам текущего года она преодолеет отметку в $10 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.

"Динамика двустороннего товарооборота позитивная, в прошлом году, как мы отметили было $9,3 млрд, в этом году мы уверенно преодолеем отметку в $10 млрд", - сказал Злыгостев на пресс-конференции, посвященной торгово-экономическим отношениям Узбекистана и России в текущем году.

При этом он отметил, что президенты двух стран поставили задачу уже в ближайшие годы как минимум вдвое превысить показатели нынешнего года. "Лидеры стран задачу совершенно четкую поставили, я сейчас практически процитирую, минимум удвоить товарооборот к 2030 году, то есть выйти к 2030 году на отметку $20 млрд за шесть лет", - уточнил торговый представитель России.

По его мнению, это вполне реальная задача и обе стороны видят механизмы для достижения этой цели. В частности, предполагается рост российского экспорта в Узбекистан.

"В первую очередь речь идет о высокотехнологичной промышленной продукции. Разумеется, там есть и поставки металлов. Мы наблюдаем рост практически по всем показателям продукции химпрома. Видим и увеличение, причем такими солидными темпами, поставок традиционных продуктов из Узбекистана в Россию, в первую очередь имею в виду текстильную и плодоовощную продукцию", - уточнил Злыгостев.

Узбекистану и России, как подчеркнул торгпред, пора уходить от импортно-экспортных операций. "Мы не в 90-х годы живем и нужно переходить к промышленной кооперации. Очень перспективные отрасли, это машиностроение, и автомобильное, и транспортное, и тяжелое, это и фармацевтика, и, безусловно, металлургия, сфера высоких технологий", - отметил Злыгостев.

По его мнению, еще одним очень важным событием в развитии двухсторонних торгово-экономических отношений в текущем году стало начало поставок в Узбекистан российского газа. "Мне кажется, что это действительно знаковое событие и для России и для Узбекистана", - добавил он.