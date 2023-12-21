В Крыму попросили Минстрой продлить на год строительство трассы в обход Алушты

Перенос сроков связан с удорожанием работ, сообщил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Крым попросило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ продлить на год срок строительства трассы в обход Алушты из-за удорожания работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Произошло объективное удорожание [работ] в связи с изменением цен и в части работ по укреплению подпорных конструкций во избежание оползня соответствующего на дороге. Вчера с Иреком Энваровичем Файзуллиным (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ - прим. ТАСС) проговорили о том, чтобы продлили действие контракта на год, деньги найдем дополнительные. <...> Главгосэкспертиза подтвердила удорожание. Поэтому объект будет закончен так или иначе, но, возможно, будет сдвижка сроков", - сказал Аксенов.

Глава республики не уточнил, на сколько дороже станет строительство дороги.

Ранее глава региона рассказал, что завершить строительство трассы стоимостью 22,4 млрд рублей планируется к концу ноября 2026 года.

Проект трассы в обход Алушты предусматривает строительство подпорных стен, двух транспортных развязок, моста через реку Улу-Узень, виадука длиной более 178 м и семи путепроводов, пять из которых - тоннельного типа. Сама дорога протяженностью 7,8 км будет четырехполосной.