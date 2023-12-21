Силуанов заявил, что капитализация финансового рынка РФ в 2024 году достигнет 37-39% ВВП

К 2030 году она увеличится до 60%, добавил глава Минфина

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Капитализация финансового рынка РФ в 2024 году достигнет 37-39% ВВП, а к 2030 году - от 50 до 60%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Планируем, что капитализация финансового рынка в 2024 году составит порядка 37-39% валового внутреннего продукта, это в полтора раза выше, чем уровень 2022 года. А к 2030 году этот показатель составит от 50 до 60%", сказал он.

По его словам, доля фондового рынка в объеме инвестиций увеличится с 5-7% ВВП до 11-12% к 2030 году. "Это важная задача, потому что сегодня основной источник инвестиций - это прибыль компаний. <...> Правительство ставит перед нами задачу о том, чтобы увеличить долю привлечения с финансового рынка как источника для собственных инвестиционных ресурсов", - сказал Силуанов.