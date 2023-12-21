Hapag-Lloyd изменит маршруты для 25 судов из-за ситуации в Красном море

Дальнейшие решения будут приняты в конце года, заявил представитель компании

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Германская логистическая транспортная компания Hapag-Lloyd, занимающаяся контейнерными перевозками, заявила о планах изменения маршрутов для 25 судов до конца года из-за угроз безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы изменим маршруты примерно для 25 судов до конца 2023 года", - заявил представитель компании в письменном ответе на запрос агентства. "Дальнейшие решения будут приняты в конце года", - добавил он. Согласно заявлению представителя, компания не получала подробной информации о группе ВМС, которую США хотят создать для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Ранее Hapag-Lloyd сообщала, что приостановит доставку грузов через Красное море до 18 декабря. Германская компания является пятым крупнейшим в мире контейнерным перевозчиком.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе заявил, что Вашингтон и его союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы для охраны проходящих через Красное море судов. По мнению главы Минобороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни, США могут столкнуться с проблемами, если расширят коалицию в Красном море.