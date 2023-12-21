В Тверской области выплаты жителям со статусом "детей войны" увеличат на 50%

В регионе более 36,1 тыс. человек имеют соответствующий статус

ТАСС, 21 декабря. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли в двух чтениях поправки в региональное законодательство, согласно которым ежемесячная выплата жителям региона со статусом "дети войны" вырастет с 800 до 1,2 тыс. рублей. Граждане этой льготной категории начнут получать увеличенную выплату в 2024 году, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Внесенные в закон изменения увеличивают ежемесячную денежную выплату жителям региона, имеющим статус "дети войны", с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей с 1 января 2024 года. Тем самым повышается уровень социальной поддержки "детей войны" в Тверской области", - пояснили в пресс-службе.

В бюджете на 2024 год предусмотрены средства на реализацию закона. Финансовую поддержку в Тверской области ежемесячно получают более 36,1 тыс. человека, имеющих соответствующий статус.

Региональный закон, устанавливающий статус "дети войны", был принят законодательным собранием в 2019 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Поддержка предусмотрена проживающим в Тверской области гражданам России, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года на территории СССР. Помимо выплаты, "дети войны" имеют право на внеочередное обслуживание в больницах и поликлиниках, соцучреждениях и МФЦ, льготный проезд на городском и пригородном транспорте, получение субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.