Reuters: "Новатэк" сообщил клиентам о форс-мажоре из-за поставок с "Арктик СПГ - 2"

По данным агентства, уведомления выпустили сразу после того, как США ввели санкции в отношении этого проекта

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Новатэк" разослал некоторым своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника.

Уведомления были выпущены сразу после того, как США в прошлом месяце ввели санкции в отношении "Арктик СПГ - 2". Их получили в том числе китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol. Все они имели контракты на покупку СПГ.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. В свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма его компании.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.