Сервис Сбера обеспечит зеленой энергией электротранспорт Москвы

Соответствующее соглашение подписали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбер поможет Москве снизить углеродный след электротранспорта через систему добровольной сертификации и обеспечит привлечение целевых инвестиций в производство низкоуглеродной и возобновляемой энергии на территории Москвы. Соответствующее соглашение подписано на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Соглашение заключено между Сбером, Мосгортрансом, фондом "Транспортные инновации Москвы" и ТГК-1, сообщает Сбер.

Согласно данным пресс-службы Сбера, банк обеспечит привлечение целевых инвестиций в производство низкоуглеродной и возобновляемой энергии на территории Москвы, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Для этого будут задействованы специализированные информационно-технологические сервисы банка и компаний группы.

"Зеленые" сертификаты, выпущенные в системе добровольной сертификации низкоуглеродной энергии Сбера подтвердят, что московский электротранспорт использует энергию с низким углеродным следом.

В свою очередь оператором стратегии по снижению углеродного следа и присоединению к "зеленой" сертификации московского транспорта выступит фонд "Транспортные инновации Москвы". В 2024 году фондом запланирована системная работа по интеграции лучших практик и комплексной реализации стратегии устойчивого развития в московском транспорте.

Реестр низкоуглеродной энергии

Реестр низкоуглеродной энергии - цифровая система для реализации проекта Сбера по добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, которая позволяет подтверждать производство и потребление компаниями низкоуглеродной и возобновляемой энергии. Система создана для содействия устойчивому развитию российских компаний и направлена на стимулирование перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым и сокращение выбросов парниковых газов.