ФАС запросил у "Лукойл-Уралнефтепродукта" обоснование роста цен на топливо в двух регионах

Речь идет о Пермском крае и Свердловской области

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пермское и Свердловское управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) запросили у "Лукойл-Уралнефтепродукта" информацию о причинах роста цен на АЗС в Пермском крае и в Свердловской области, сообщили ТАСС в службе.

"Пермское и Свердловское УФАС направили запросы информации в ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о техническом и экономическом обосновании повышения цен на нефтепродукты", - сообщили в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что Свердловское УФАС уже получило от компании сведения, сейчас они анализируются. В Пермское УФАС компания должна будет представить информацию до 22 декабря.

Росстат сообщал накануне, что средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 декабря 2023 года выросли на 2 копейки - до 54,52 рубля за литр. Рост цен был зафиксирован в 37 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Адыгея и Пермском крае - на 0,6% и 0,4% соответственно.