Эксперты: искусственный интеллект будет создавать до 90% интернет-контента к 2026 году

Использование искусственного интеллекта для создания контента уже спровоцировало как минимум третью революцию пропаганды, рассказала советник генерального директора по научно-техническому развитию подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" Евгения Рыжова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 90% контента в интернете к 2026 году будет создаваться алгоритмами искусственного интеллекта или с их использованием. Такие данные со ссылкой на экспертное сообщество привела советник генерального директора по научно-техническому развитию подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Евгения Рыжова.

"По мнению экспертов, к 2026 году до 90% контента в интернете будет создаваться алгоритмами либо в прямом виде, либо с их участием. В связи с этим возможны сложные социальные последствия - мы даже сейчас уже видим, что некоторые люди воспринимают машину как реального собеседника, поэтому у них начинаются определенные когнитивные деформации", - сказала она на заседании экспертного совета ГРЧЦ по искусственному интеллекту на тему "Российские тренды искусственного интеллекта 2023-2024" на выставке-форуме "Россия".

В целом использование искусственного интеллекта для создания контента уже спровоцировало очередную, как минимум третью, революцию пропаганды, отметила Рыжова.

"Мы сейчас переживаем третью революцию пропаганды. <...> Все начиналось с плакатов, текстов, листовок, в середине века появились СМИ, то сейчас с нами интернет, социальные сети и новое слово пропаганды - искусственный интеллект. И перед нами стоит непростая задача - найти ответы на новые технологические вызовы", - добавила она.

При этом контент, который создает искусственный интеллект, очень быстро совершенствуется, уверена эксперт. "В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создает контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда. При этом нужно понимать: если сегодня при помощи ИИ создается развлекательный контент, то завтра это могут быть уже оценки устройств для безопасности, прогнозирование, как лучше сделать то или иное вооружение, каким способом лучше вести свою деятельность", - подчеркнула Рыжова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.