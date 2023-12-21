Кабмин поддержал концепцию законопроекта об иностранных исследовательских компаниях

Речь идет об американских Nielsen и IQVIA, немецкой GfK, французской Ipsos, финской OMI и других компаниях, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России поддержало концепцию законопроекта об иностранных исследовательских компаниях, которые собирают детальные данные об экономике страны. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Правительство поддержало концепцию нашего законопроекта об иностранных исследовательских компаниях, которые продолжают беспрепятственно собирать детальные данные об экономике нашей страны. Это, напомню, американские Nielsen и IQVIA, немецкая GfK, французская Ipsos, финская OMI и многие другие. При этом в США и Евросоюзе попытки проведения подобных исследований со стороны зарубежных и неподконтрольных организаций запрещены", - написал он в своем Telegram-канале.

Горелкин отметил, что их опасность не только в риске использования собранных данных правительствами недружественных стран, не нужно также забывать, что основной клиент западных исследователей - российские компании потребительского рынка, которые руководствуются этой информацией для корректировки своих производственных и маркетинговых планов. "Получается, что механизм, от которого зависит рост цен на продукцию на внутреннем рынке РФ, сейчас в руках иностранцев", - пояснил он.

Депутат отметил, что одно из требований законопроекта - это хранение и обработка собранных данных на территории РФ, используя российское ПО, такая мера станет дополнительным барьером для утечки чувствительно важной для государства информации. "Но есть у кабмина и замечания, которые депутатам рекомендуют учесть. Уже начали обсуждать их с коллегами, не исключаю, что часть замечаний успеем внести уже к первому чтению законопроекта", - добавил он.

О законопроекте

Ранее группа депутатов, представляющих разные фракции Госдумы, подготовила законопроект о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков. Документ вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Поправками предлагается установить, что организатором исследований структуры рынка потребления является российское юридическое лицо, которое оказывает услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ, с совокупным размером выручки за последний календарный год в размере не менее 30 млн рублей.

Не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам. Среди данных о структуре товарного рынка - сведения об уровне спроса и предложения на рынке и об условиях обращения товара, включая информацию о стоимости, объемах производства, импорта, экспорта и продаж, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах, условиях реализации товаров.

При этом к исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться, в частности, исследования, проводимые в интересах государственных органов, в собственных интересах организаций, носящие научный, образовательный, публицистический характер.