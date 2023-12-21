Капитальные вложения "Фосагро" на 2024 год составят 73 млрд рублей

Это на 9% выше запланированных на 2023 год почти 67 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" одобрил проект бюджета на следующий год, согласно которому капитальные вложения компании могут вырасти до рекордных 73 млрд рублей, говорится в сообщении "Фосагро". Это на 9% выше запланированных на 2023 год почти 67 млрд рублей.

"Принятый бюджет подтверждает приверженность компании долгосрочному курсу развития, нацеленному на сохранение высоких темпов роста за счет модернизации и расширения производственных мощностей и углубления вертикальной интеграции. В следующем году запланирован рекордный объем капвложений в рамках стратегии развития до 2025 года - 73 млрд рублей (с капитализируемыми ремонтами)", - приводятся в сообщении слова главы компании Михаила Рыбникова.