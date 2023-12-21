Чернышенко заявил, что количество авиарейсов из РФ на Кубу будет увеличено до 13 в неделю

Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярное прямое авиасообщение

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Количество авиарейсов из России на Кубу до конца 2023 года будет увеличено до 13 в неделю. Об этом сообщил в ходе расширенной презентации возможностей для ведения российскими инвесторами бизнеса на Кубе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что за 2023 год удалось значительно увеличить количество прямых авиарейсов из РФ на Кубу. "И до конца года их число будет порядка 13 рейсов в неделю", - сказал вице-премьер.

Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярное прямое авиасообщение.