Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" с 60-летием создания предприятия

Президент России особо отметил, что участникам специальной военной операции оказывают высококвалифицированную помощь

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" Министерства промышленности и торговли РФ с 60-летием создания предприятия, отметив помощь, которую сотрудники организации оказывают участникам СВО. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея - 60-летия ФГУП "ЦИТО". <...> Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции", - говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что основанное в 1963 году предприятие прошло огромный путь и стало современным инновационным научно-производственным центром, сегодня оно по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в России. Такие значимые успехи "были достигнуты во многом благодаря эффективному, слаженному труду нескольких поколений работников предприятия, их ответственному отношению к делу", отметил президент.

"Отрадно, что нынешний коллектив ФГУП "ЦИТО" достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, разрабатывает и внедряет в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, обеспечивает комплексную систему реабилитации пациентов, способствует созданию в России комфортных условий для жизни и самореализации людей с ограничениями по здоровью", - подытожил глава государства, пожелав работникам организации всего самого доброго.

ФГУП "ЦИТО" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, основанное в 1963 году, - одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, которое производит более 500 видов медицинских изделий для травматологии и ортопедии и занимает одно из лидирующих мест по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями.