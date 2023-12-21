Чернышенко заявил, что турпоток из РФ на Кубу по итогам 2023 года увеличится в четыре раза

Он достигнет 180 тыс. человек, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России на Кубу по итогам 2023 года увеличится в четыре раза, до 180 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе расширенной презентации возможностей для ведения российскими инвесторами бизнеса на Кубе.

По его словам, за январь - ноябрь 2023 года порядка 163 тыс. туристов из РФ посетили Кубу. "До конца года, по прогнозам, этот поток увеличится в четыре раза - до 180 тыс. человек", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по словам Чернышенко, на Кубе запущен прием карт "Мир", а к концу года планируется внедрение возможности оплаты картами "Мир" в большинстве туристических объектов, сетевых магазинах и сервисных центрах по всему острову.

В июле 2023 года Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Чернышенко сообщал, что российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов. В первой половине 2023 года Кубу посетили свыше 60 тыс. россиян.