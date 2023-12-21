Новикомбанк разместил пятый финальный выпуск облигаций "Авиакапитал-сервиса"

Общая сумма пяти выпусков облигаций компании составила 175,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новикомбанк завершил размещение зарегистрированных выпусков облигаций "Авиакапитал-сервиса" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года. Общая сумма пяти выпусков облигаций компании составила 175,4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

"Новикомбанк завершил размещение зарегистрированных выпусков программы облигаций ООО "Авиакапитал-сервис" с использованием средств Фонда национального благосостояния. Таким образом, выступив организатором всех пяти выпусков облигаций компании на общую сумму 175,4 млрд рублей, опорный банк госкорпорации "Ростех" принял активное участие в реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года", - говорится в сообщении.

"Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие госкорпорации "Ростех", которое специализируется на авиационном лизинге, разместило в пользу Минфина России пятый финальный выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 34,5 млрд рублей. Ставка купона по выпуску облигаций была установлена на уровне 1,5% годовых. Срок обращения облигаций - 20 лет. В выпуске установлен льготный период по выплате купонного дохода - два года.

Размещение первого из пяти зарегистрированных выпусков облигаций "Авиакапитал-сервиса" с использованием средств ФНБ Новикомбанк организовал в конце июня 2023 года. Проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств ФНБ был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением Правительства РФ. Функционал по организации привлечения финансирования с публичных долговых рынков с целью поддержки знаковых проектов компаний, входящих в контур госкорпорации "Ростех", и других клиентов, банк развивает с 2022 года.