Медиахолдинг "Вести Украина" до конца года прекратит свою работу

Он закрывается без дальнейшей продажи или передачи в собственность другим лицам или организациям

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Медиахолдинг "Вести Украина" сообщил о закрытии своего медиабизнеса.

"Сообщаем вам, что в эти предновогодние дни 2023 года выходят наши последние материалы. <...> Медиахолдинг "Вести Украина" закрывает весь свой медиабизнес без его дальнейшей продажи или передачи в собственность каким-либо другим лицам или организациям", - говорится в обращении редакции медиахолдинга, опубликованном в его Telegram-канале.

Редакция отметила, что за 12 лет существования "Вести Украина" "прошли через преследования силовиков, обыски, давление, заблокированные офисы и разбитую технику, запреты на вещание и отзыв лицензий". "Важнейшей ценностью для профессии журналиста всегда является свобода, а цензура губительна. Даже с приставкой "само", - добавили в медиахолдинге.