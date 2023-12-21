Глава МИД Турции заявил, что страна прилагает усилия для возрождения зерновой сделки

Хакан Фидан сообщил, что "несмотря на неблагоприятную геополитическую конъюнктуру из-за войны на Украине, Турция продолжает двустороннее сотрудничество и с Украиной, и с Россией на основе национальных интересов и международных норм"

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что руководство республики прилагает усилия для возрождения черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки). Об этом он заявил во время выступления перед депутатами в парламенте, которое транслировали местные телеканалы.

"Мы продолжаем интенсивные усилия по возрождению черноморской инициативы, которая играет ключевую роль в поддержании глобальной продовольственной безопасности и стабильности в Черноморском регионе. В ее рамках на рынки было поставлено 33 млн тонн зерна", - сказал он.

Фидан также указал, что, "несмотря на неблагоприятную геополитическую конъюнктуру из-за войны на Украине, Турция продолжает двустороннее сотрудничество и с Украиной, и с Россией на основе национальных интересов и международных норм".