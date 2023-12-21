Посол Кубы в РФ заявил, что Гавана и Москва укрепляют финансовые и банковские отношения

Работа карт "Мир" на Кубе будет способствовать развитию туризма и связей между народами двух стран, отметил Хулио Антонио Гармендия Пенья

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Работа российских карт "Мир" на Кубе будет способствовать развитию туризма и связей между народами двух стран, Москва и Гавана укрепляют финансовые и банковские отношения. Об этом заявил кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, выступая на презентации "Благоприятные условия ведения бизнеса для российских компаний на Кубе" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По его словам, двусторонние отношения "носят стратегический и союзнический характер, олицетворяют высокой уровень взаимного доверия и предсказуемости". "Поставлено важное железнодорожное оборудование, в том числе локомотив и вагоны. Завершен капитальный ремонт двух самолетов авиакомпании Cubana de Aviaci n, - отметил дипломат. - Налажена автосборка грузовиков "Урал", микроавтобусов "Газель".

"Благодаря прямым рейсам между Москвой и нашим островом, сегодня Россия занимает третье место в списке лидеров въездного туристического рынка на Кубе, - сказал он. - В последние дни на Кубе начала работать карта "Мир", что будет способствовать развитию связей между нашими народами и, в частности, развитию туризма. Также укрепляются финансовые и банковские отношения между двумя странами".

По словам посла, создание новых предприятий с российским капиталом, в том числе, направлено на расширение текущего экспортного потенциала и увеличение доходов кубинского бюджета. Дипломат заверил, что посольство Кубы всегда готово обсуждать предложения российского бизнеса и донести их до кубинских партнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.