Предварительное заседание суда по иску "Газпрома" к "Нафтогазу" назначили на 12 января

Суд обязал "Нафтогаз" в срок до 10 января представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, подтверждающими возражения компании

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" и назначил предварительное заседание на 12 января 2024 года, следует из картотеки арбитражных дел.

Судебное заседание также было назначено на 12 января.

При этом суд обязал "Нафтогаз" в срок до 10 января представить и направить лицам, участвующим в деле, письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, подтверждающими возражения компании. "Газпром" же должен будет направить судебные извещения напрямую в "Нафтогаз Украины" с последующим направлением подтверждающих документов в адрес суда.

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" 18 декабря подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины" о запрете вынесения решения третейского суда.

О претензиях компаний

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

"Нафтогаз" также начал процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму. "Нафтогаз" подал иск против РФ в международный трибунал в сентябре 2017 года с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входили производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза". В дальнейшем иск обновлялся. Киев требовал $10 млрд.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.