"Аэрофлот" начал начислять мили за полеты на рейсах "Победы"

Количество начисляемых миль зависит от расстояния между аэропортами вылета и прилета, а также от тарифа авиабилета

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 21 декабря начал начислять мили "Аэрофлот бонус" за перелеты на рейсах под кодом DP лоукостера "Победа", который входит в группу "Аэрофлот". Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Квалификационные мили будут начисляться по билетам, оформленным с 21 декабря 2023 года, на рейсы под кодом DP лоукостера "Победа". В личном кабинете участника "Аэрофлот бонус" за полет "Победой" будут одновременно отображаться начисления от "Аэрофлота" и от лоукостера", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, количество начисляемых миль зависит от расстояния между аэропортами вылета и прилета, а также от тарифа авиабилета. Пассажиры будут получать от 50% до 100% миль за перелет.

"Новшество расширяет возможности участников программы лояльности и дает клиентам авиакомпании возможность быстрее копить на премиальные билеты, а также повышения в классе обслуживания", - пояснили в сообщении.

Ожидается, что уже в 2024 году пассажиры смогут использовать мили "Аэрофлот бонус" на полеты рейсами "Победы", добавили в пресс-службе.