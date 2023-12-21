В Новосибирской области на природный газ до 2027 года планируют перевести 104 котельных

За два года намерены построить 21 котельную

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. В Новосибирской области до конца 2027 года 104 котельных планируют перевести на природный газ, который считается более безопасным, чем сжиженный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сформирован общий перечень, состоящий из 104 котельных, которые необходимо перевести на природный газ до конца 2027 года. В ближайшие два года планируется построить 21 котельную на территории Сузунского, Искитимского, Черепановского, Ордынского и Новосибирского районов, предусмотренные программой развития газоснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в обладминистрации рассказали, что Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области уже направило заявку на финансирование мероприятий по проектированию котельных в региональное министерство финансов и налоговой политики. Губернатор Андрей Травников поручил Минфину найти возможность финансирования проектов газовых котельных в 2024 году.