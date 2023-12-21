Свыше 1 млрд рублей направят липецкие власти на ремонт и строительство спортобъектов

За четыре года в регионе на развитие спорта направили более 5,5 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей направят в будущем году власти Липецкой области на ремонт и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, выступая на торжественном приеме для спортсменов.

"Больше 1 млрд рублей направим на строительство и ремонт спортивных объектов в 2024 году, из них 270 млн рублей - на строительство в областном центре 50-метрового бассейна и крытых теннисных кортов", - сказал Артамонов. Он добавил, что также в следующем году на ремонт спортшкол региона выделяется 150 млн рублей. "Все спортивные сооружения, которые строятся в регионе, очень востребованы, сегодня систематически спортом в регионе занимается 61% населения, в прошлом году было 54,4%", - напомнил Артамонов. Губернатор убежден, что с появлением новых объектов у жителей будет еще больше возможностей для ведения здорового образа жизни.

В период с 2019 по 2023 годы в регионе на развитие физической культуры и спорта направили свыше 5,5 млрд рублей. По словам Артамонова, за счет этих средств удалось создать новые спортивные объекты, закупить спортивное оборудование и инвентарь, оказать адресную поддержку спортивным школам.