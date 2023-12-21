Рыбопромышленники отметили разрыв цен в разных регионах на красную икру в рознице

В Москве она стоит дешевле, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников отметила ценовое неравенство при покупке красной икры в регионах России - в Москве она стоит дешевле. Об этом сообщил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Как следует из данных, представленных Зверевым в ходе брифинга, стоимость красной икры в районе промысла за 1 кг составляет 3 тыс. рублей, итоговая цена на полке - 6,3 тыс. рублей с учетом всех статей затрат.

"На что бы я обратил внимание - на то, что самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры в московской рознице стоит 560 рублей, а в Костроме - 600 рублей. При том, что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 рублей", - сказал Зверев.

"На мой взгляд эта проблема, на которую никто не обращает внимание, не в том, что в точке "А" цена якобы завышена, она, как видите, не завышена, и не в том, что в точке "В" конечная цена 6,5 тыс. рублей. Система распределения внутри страны очевидно несправедливая", - добавил он.