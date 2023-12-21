Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в 2023 году установил исторический рекорд

Он превысил 30 млн тонн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года превысил 30 млн тонн, что является историческим рекордом. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"21 декабря 2023 года объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ с начала года превысил 30 млн тонн. Это является новым рекордом на торгах данным товаром за всю историю биржи", - отмечается в сообщении.

Биржа подчеркивает, что ежедневный объем торгов в четверг также оказался близок к рекордному и составил 167,37 тыс. тонн.

По итогам 2022 года на СПбМТСБ было реализовано 29,127 млн тонн нефтепродуктов.

В 2023 году торги на СПбМТСБ завершатся 29 декабря.