В Нидерландах подали в суд на Samsung из-за повышенных цен на телевизоры

По данным голландских защитников прав потребителей, Samsung с 2013 по 2018 год вынуждала розничных продавцов не опускать цены на телевизоры ниже определенного порога, что также приводило к завышению цен на конкурирующие бренды

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Голландские защитники прав потребителей подали в суд на компанию Samsung за повышенные цены на телевизоры. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав потребителей, подавшей иск в сотрудничестве с Ассоциацией потребителей.

По их данным, Samsung с 2013 по 2018 год вынуждала розничных продавцов не опускать цены на телевизоры ниже определенного порога, что также приводило к завышению цен на конкурирующие бренды. За это нарушение Управление по делам потребителей Нидерландов оштрафовало компанию в 2021 году на сумму более €39 млн. Теперь же две другие организации, защищающие права потребителей, хотят добиться компенсации для пострадавших в судебном порядке.

"Все, кто купил телевизор в период с 2013 по 2018 год, заплатили слишком много, и это касается телевизоров не только Samsung, но и других брендов, - заявила директор Ассоциации потребителей Сандра Моленаар. - Мы считаем, что Samsung должна компенсировать эту переплату".

По словам председателя Фонда защиты прав потребителей Берта Хейкенса, потребители платили за телевизор в среднем на 12% больше. В отдельных случаях переплата составляла 29%. Общий ущерб оценивается более чем в €500 млн. "Большая группа потребителей в Нидерландах была обманута Samsung", - заметил он.

Две организации теперь приглашают потребителей присоединиться к их кампании и потребовать компенсацию. Принять участие в ней может любой желающий, купивший телевизор в Нидерландах в магазине или онлайн в период с 9 января 2013 года по 7 декабря 2018 года.