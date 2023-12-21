В ЦБ рассказали о росте корпоративного кредитования в ноябре

Темп роста составил 2%, или 1,4 трлн рублей, следует из материалов регулятора

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Корпоративное кредитование в ноябре сильно выросло. Темп роста составил 2%, или 1,4 трлн рублей, однако Банк России отмечает некоторые признаки замедления. Об этом говорится в материалах ЦБ.

"Корпоративное кредитование сильно выросло, но есть признаки замедления. В ноябре темп роста корпоративного кредитования несколько снизился - до 2,0%, или 1,4 трлн рублей (+2,3% в октябре), но все еще остается высоким. Для сравнения: среднемесячный прирост за шесть месяцев 2023 года и за 2022 год составил 1,1%", - говорится в сообщении.

Около четверти прироста пришлось на финансирование крупных сделок M&A, без учета которых он составил бы более умеренные 1,6%. Еще около 10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья. Кроме того, значительный вклад внесли транспортные и нефтегазовые компании, а также финансовые (факторинговые, лизинговые) дочерние компании банков.

Согласно материалам, росли кредиты как в рублях (+1 085 млрд рублей, +1,8%), так и в валюте (+355 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +$3,7 млрд, +3,0%), рост валютных кредитов ускорился по сравнению с октябрем (+1,2%). Кредиты выдавались в основном в валютах дружественных стран. При этом из-за укрепления рубля доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в ноябре снизилась до 15,8% с 16,3%.

Потребительское кредитование

По предварительным данным ЦБ, потребительское кредитование в ноябре выросло на 1%, что в целом соответствует динамике октября (+1,1%). Такой результат, по мнению регулятора, может быть связан с высокой потребительской активностью в конце года (люди делают покупки во время "черной пятницы", а также начинают подготовку к новогодним праздникам).

В декабре ЦБ ожидает существенного замедления потребкредитования из-за действующих макропруденциальных ограничений и роста ставок по кредитам. Несколько банков начали сокращать выдачи уже в ноябре из-за постепенного исчерпания макропруденциальных лимитов.

Показатели кредитного качества

Банк России отмечает, что показатели кредитного качества улучшились. "Данные за ноябрь появятся после выхода настоящего материала, но в октябре на фоне сохранения активного роста выдач доля проблемных кредитов продолжила снижаться практически во всех сегментах кредитования", - говорится в материалах.

По данным ЦБ, в корпоративном портфеле она снизилась до 5,4% с 5,6%, в необеспеченном потребительском - до 7,9% с 8,1%, а в ипотечном осталась на уровне 0,6%. Частично улучшение показателей связано с ростом кредитного портфеля (базы расчета), но в сегменте потребительского кредитования - также с улучшением стандартов выдач из-за ужесточения макропруденциального регулирования.