ЦБ заявил о замедлении ипотечного кредитования в РФ в ноябре до 2,8%

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,9 трлн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Рост ипотечного портфеля российских банков в ноябре, по предварительным данным, остался значительным - показатель замедлился до 2,8% с 2,9% в октябре, говорится в материалах ЦБ.

"По предварительным данным, темп роста ипотеки составил значительные 2,8%, что в целом соответствует октябрю (+2,9%), но ниже экстремально высокого сентябрьского результата (+4,2%)", - отмечается в материалах.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,9 трлн рублей. С начала года рост составил уже 30,6%.

Регулятор уточнил, что замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке.

При этом в ноябре было выдано кредитов на 726 млрд рублей, что немногим ниже результата октября (770 млрд рублей). Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре также практически не изменились, составив 540 млрд рублей. ЦБ отмечает, что заметного изменения структуры выдач по госпрограммам не произошло: по "Семейной ипотеке" предоставлено 241 млрд рублей (235 млрд рублей в октябре), по "Льготной" - 233 млрд рублей (241 млрд рублей в октябре). А выдачи рыночной ипотеки сократились на 19% - до 186 млрд рублей с 229 млрд рублей в октябре, что объясняется ростом ставок.