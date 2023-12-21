Индексы Мосбиржи и РТС 21 декабря снизились на 1-2,16%

По итогам дня индекс Мосбиржи достиг 3 073,57 пункта

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг корректировался вниз, в направлении 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1%, до 3 073,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,16%, до 1 051,87 пункта. Курс юаня вырос на 0,107%, до 12,85 рубля, доллар - на 1,19%, до 92,15 рубля, евро - на 1,94%, до 101,60 рубля.

"Поводом для снижения стал спад цен на нефть, цветные металлы и волна ухода из риска на мировых биржевых площадках. Заявление о выходе Анголы из ОПЕК скорее слегка насторожило нефтяной рынок. Разногласия в рядах влиятельной сырьевой организации всегда вызывают рост волатильности, в данном случае - довольно умеренный", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На глобальные настроения оказали давление не только перипетии нефтяного рынка, но и макростатистика. "Вторая оценка ВВП США за третий квартал 2023 года - 4,9% год к году - вышла хуже прогноза аналитиков (5,2%). Недельный отчет по числу первичных заявок американцев на получение пособий по безработице особых неожиданностей не принес", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в четверг стали депозитарные расписки группы Polymetal (+6,2%), скорее всего, на фоне роста цен на золото и одновременного ослабления рубля, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "ВСМПО-Ависма" (-3,9%) из-за коррекции после бурного роста накануне, добавила эксперт.

Прогноз на 22 декабря

Эффект пятницы, ценовая неопределенность в нефти и постепенный общий спад торговой активности перед длинными праздниками вряд ли завтра позволят индексу Мосбиржи уйти далеко от текущих значений, считает Александр Бахтин. Прогноз на 22 декабря - 3000-3100 пунктов, по курсу рубля к доллару - 89,5-92,5 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может продолжить движение в коридоре 3000-3100 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 91-93 рубля, евро/ рубль - в коридоре 100-102 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,5-13 рубля.

В пятницу экономическую статистику опубликуют в США, в частности, речь идет о данных по заказам на товары длительного пользования, сведениях о расходах и доходах американцев и продажах новых домов. В конце недели вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. На собраниях акционеров "Роснефти" и "Татнефти" рассмотрят вопрос утверждения дивидендов.