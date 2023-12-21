В Череповце намерены отремонтировать и построить более 40 объектов на 4,4 млрд рублей

В городе, в частности, планируют провести ремонт в шести школах

ТАСС, 21 декабря. Более 40 объектов социальной и инженерной инфраструктуры отремонтируют, реконструируют и построят в Череповце Вологодской области на выделенные из областного бюджета 4,4 млрд рублей, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

"На развитие Череповца выделили дополнительные 4,4 млрд рублей. Отремонтируем шесть школ: №№30, 40, 25, 20, 27, Центр образования №32. Заменим окна в шести детских садах и четырех школах, отремонтируем кровлю пяти детских садов и пяти школ", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Кроме того, отремонтируют спортзал в школе №21 и пищеблок в школе №18. В школе №17 откроют "Кванториум" - специальную образовательную площадку с интерактивными панелями, цифровыми лабораториями и оборудованием для более глубокого изучения точных наук.

В микрорайонах Череповца приведут в порядок 33 тротуара, 59 объектов уличного освещения, 10 внутриквартальных проездов, четыре парковки. Также будут отремонтированы 45 дворовых территорий, реконструированы три перекрестка, благоустроят Октябрьскую набережную, построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и ФОК возле Ледового дворца, сообщил глава региона.

Ранее правительство области сообщало, что Вологда и Череповец получат в 2024-2025 годах по 4,4 млрд рублей из бюджета региона на развитие городской инфраструктуры. С учетом муниципального софинансирования суммы составят 4,9 млрд рублей на Вологду и 4,7 млрд рублей на Череповец.