В Аргентине сообщили о возможности заключать контракты в криптовалюте

Министр иностранных дел страны Диана Мондино отметила, что среди способов оплаты можно выбрать "килограммы телятины или литры молока"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Внесенные правительством Аргентины изменения в действующее законодательство позволяют заключать контракты в криптовалюте. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино.

"Мы подтверждаем, что в Аргентине можно будет заключать контракты в биткойнах, а также в любых других криптовалютах", - написала она в соцсети X (ранее Twitter). По словам Мондино, способом оплаты могут быть выбраны "килограммы телятины или литры молока".

В четверг в правительственном вестнике Аргентины был опубликован чрезвычайный указ президента Хавьера Милея, которым были отменены или изменены более 300 законов. Мондино в своем сообщении ссылается на пункт, в котором говорится, что "дебитор должен предоставить соответствующую сумму в указанной валюте, независимо от того, является ли валюта законным платежным средством в республике или нет".

В среду вечером Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.