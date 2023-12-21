Группа семи и Парижский клуб кредиторов дали Киеву новую отсрочку на обслуживание госдолга

Она будет действовать до марта 2027 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минфин Украины подписал соглашение об отсрочке до марта 2027 года выплат по официальному долгу кредиторам из стран Группы семи (G7) и Парижского клуба. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня подписал изменения в меморандум о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, - написал Марченко. - Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины. Выплаты по официальному долгу Украины приостановлены до конца марта 2027 года". Прежняя отсрочка по обслуживанию долга была предоставлена Киеву до 2024 года.

По его словам, это "позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы механизма расширенного финансирования МВФ и сэкономить необходимые средства для обеспечения социальных расходов".

28 ноября Министерство финансов Украины сообщило, что государственный и гарантированный государством долг страны на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Порядка 70% этой суммы приходится на внешние долги. При этом Национальный банк Украины сообщает о сокращении международных резервов Киева в течение последних четырех месяцев. В ноябре они составляли $38,8 млрд.

Рост госдолга и дефицит бюджета

Всего, по данным Министерства финансов Украины, за 11 месяцев 2023 года ведомство привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на насущные нужды госбюджета. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен дефицит $38 млрд и увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП.