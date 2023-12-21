Кабмин одобрил подписание договора о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку поручено подписать соглашение от имени российской стороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило подписание соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Одобрить представленный Минэкономразвития России, согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иранской стороной проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", - говорится в тексте распоряжения.

Вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку поручено подписать соглашение от имени российской стороны.

О том, что соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном будет подписано в декабре сообщал президент РФ Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Российский лидер отмечал, что это "создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия".

Ранее заместитель главы МИД исламской республики по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщал, что Иран и ЕАЭС подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли 25 декабря в Санкт-Петербурге.