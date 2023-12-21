Суд Лондона отклонил иск против Нигерии о компенсации в $11 млрд за невыполненный контракт

По данным суда, при подписании контракта компания Process & Industrial Development Ltd дала взятку чиновнику из Министерства нефти Нигерии

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил иск компании Process & Industrial Development Ltd (P&ID), требовавшей от Нигерии возмещения ущерба в размере $11 млрд за невыполнение соглашения в газовой сфере. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, суд принял такое решение, поскольку установил, что при подписании контракта P&ID, базирующаяся на Британских Виргинских островах, дала взятку одному из чиновников Министерства нефти Нигерии. P&ID также отказано в праве подать апелляцию на это решение.

В 2010 году нигерийское правительство подписало с P&ID 20-летнее соглашение о поставках и переработке природного газа. Однако работы по нему практически не осуществлялись. Летом 2012 года компания подала иск в арбитражный трибунал Лондона. Пять лет спустя трибунал вынес решение в пользу P&ID, обязав Нигерию выплатить за невыполнение контракта $6,6 млрд. Нигерийское правительство подало в Высокий суд Лондона иск в целях добиться пересмотра этого решения. За годы судебных разбирательств сумма с учетом процентов возросла до $11 млрд, что, как подчеркивает Reuters, составляет около трети валютных резервов Нигерии.