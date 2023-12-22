Минфин не поддержал идею введения нулевого НДС на мандарины и новогодние елки

Замглавы ведомства Владимир Колычев пояснил, что такие меры не гарантируют уменьшение стоимости этих товаров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минфин России не поддерживает предложение установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок, так как снижение ставки не гарантирует уменьшение стоимости товаров для конечного потребителя. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Владимира Колычева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), копия документа есть в распоряжении ТАСС.

1 декабря парламентарий направил письмо с соответствующим предложением председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Даванков тогда указал, что новогодние елки и мандарины являются основными атрибутами празднования Нового года, "при этом именно на эти товары цены выросли больше всего среди всех новогодних расходов граждан". По мнению вице-спикера Госдумы, нулевая ставка НДС при продаже мандаринов и елок позволила бы снизить на них цены.

"Как показывает практика применения НДС, снижение ставки НДС не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует уменьшение стоимости товаров (работ, услуг) для конечного потребителя. Учитывая изложенное, предложение по установлению пониженной ставки НДС в размере 0% при реализации мандаринов и новогодних елок не поддерживается", - говорится в ответе Колычева.

Замминистра пояснил, что в России при продаже мандаринов применяется пониженная ставка НДС в размере 10%.

"В случае установления пониженной ставки НДС в размере 0% в отношении мандаринов и новогодних елок может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС, исчисленными продавцами данных товаров при их реализации, и суммами НДС, предъявленными к возмещению из федерального бюджета. Кроме того, принятие указанного решения создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов в отношении других товаров, облагаемых в настоящее время по ставке НДС в размере 20 и 10%, что в конечном итоге приведет к дополнительным потерям доходов федерального бюджета", - отметил он.

Колычев пояснил, что при ввозе товаров в Россию применяются те же размеры ставок НДС, что и при реализации товаров на ее территории. "В связи с этим установление в отношении новогодних елок пониженной ставки НДС приведет к налогообложению по этой ставке новогодних елок, ввозимых на территорию Российской Федерации", - добавил замглавы Минфина России.