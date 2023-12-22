В Праге заявили, что чешская помощь Украине очень хорошо вознаграждается

Уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны отметил, что значительные средства на поставку военной помощи Киеву из Чехии выделили Дания, Нидерланды и США

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Чехия получила за свою помощь Украине больше, чем потратила. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны, слова которого привело Чешское радио.

"Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон (сотни миллионов евро - прим. ТАСС), но, скажем откровенно, республика получила благодаря помощи Украине еще больше", - сказал он.

По словам Копечны, значительные средства на поставку военной помощи из Чехии выделили Дания, Нидерланды и США. Общая сумма поступивших средств пока не подсчитана. Только за 2023 год республика получила более €1,5 млрд от Дании и Нидерландов.

После 24 февраля 2022 года крупнейшие чешские оборонные компании - STV Group и Czechoslovak Group - увеличили выпуск крупнокалиберных боеприпасов в семь и восемь раз соответственно. Значительным плюсом, как отметил Копечны, стали для чешской экономики и прибывшие в страну беженцы с Украины: более 120 тыс. из них нашли работу в Чехии.