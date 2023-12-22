США заявили о необходимости проверки приобретения U. S. Steel японской компанией

Глава Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард отметила, что необходимо оценить потенциальное влияние такой покупки на национальную безопасность Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти США должны провести проверки сделки по приобретению американской сталелитейной компании U. S. Steel японской Nippon Steel, в том числе оценить влияние транзакции на национальную безопасность и цепочки поставок. Об этом говорится в заявлении главы Национального экономического совета Белого дома Лаэл Брейнард, опубликованном в четверг.

"Президент [США Джо Байден] считает, что U. S. Steel была неотъемлемой частью нашего арсенала демократии во Второй мировой войне и остается ключевым элементом в производстве стали в стране, которое имеет огромное значение для нашей национальной безопасности", - отметила Брейнард. Она заверила, что Байден приветствует работу в США "производителей со всего мира". "Однако он также считает, что покупка знаменитой американской компании иностранной структурой, даже из государства, являющегося близким союзником, по всей видимости, заслуживает серьезного рассмотрения с точки зрения влияния на национальную безопасность и надежность цепочек поставок", - подчеркнула глава Национального экономического совета Белого дома.

По словам Брейнард, "это похоже на тот тип транзакций, которые межведомственный комитет по иностранным инвестициям" был уполномочен Конгрессом тщательно проверять. "Администрация будет готова внимательно рассмотреть выводы любых таких разбирательств, чтобы при необходимости принять меры", - добавила она.

Ранее в этом месяце Nippon Steel заявила, что решила приобрести U. S. Steel за $14,1 млрд. Японская сторона готова оплатить долги U. S. Steel в размере порядка $742 млн. Согласно информации агентства Kyodo, Nippon Steel стремится к достижению ежегодных объемов производства стали в размере 100 млн тонн, в связи с чем ранее она поглотила несколько компаний из Индии и Таиланда. В случае приобретения U. S. Steel ожидаемые объемы выпуска соответствующей продукции могут составить 86 млн тонн.