ГТЛК в 2024 году докапитализируют на 2,5 млрд рублей для консолидации спроса на дроны

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее объявил, что компания станет консолидатором государственного гражданского заказа на беспилотную продукцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) в 2024 году докапитализируют на 2,5 млрд рублей для выполнения компанией функции консолидатора спроса на гражданские беспилотники. Соответствующий проект распоряжения правительства согласовало Министерство финансов, сообщили ТАСС в Минфине.

"В целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиационных систем, производимых на российских предприятиях, в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" законом № 540-ФЗ ("О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" - прим. ТАСС) предусмотрено финансирование в виде взноса в уставный капитал АО "ГТЛК" в размере 2,5 млрд рублей в 2024 году. Минфин России согласовал соответствующий проект распоряжения правительства России", - отметили в министерстве.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объявил, что ГТЛК станет консолидатором государственного гражданского заказа на беспилотную продукцию.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" заработает с начала 2024 года. Объем финансирования нацпроекта в 2024-2026 годах составит 67,6 млрд рублей.