Губернатор Камчатки сообщил о росте золотодобычи в регионе в 2023 году

По сравнению с 2022 годом ее объем увеличился на 47%

ТАСС, 22 декабря. Объем добычи золота на Камчатке в уходящем году вырос на 47% по отношению к цифрам 2022 года. Об этом на Дальневосточном форуме недропользования в Якутске по видеосвязи сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Хочу также поделиться цифрой, по итогам 2023 года объем добычи золота на Камчатке вырос на 47%. Да, это довольно скромные абсолютные показатели, мы пока совсем в другой лиге, чем наши большие соседи, регионы-недропользователи. Но сама динамика, она очень важна. Мы продолжим системно поддерживать недропользователей, которые соблюдают принципы экологической безопасности и сохранения природы", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в Камчатском крае есть позитивный опыт по созданию кластера подготовки кадров для сферы недропользователей. Благодаря проекту "Профессионалитет", инициированному по поручению президента РФ, власти запустили на базе политехнического техникума Петропавловска-Камчатского вместе с горнорудными предприятиями подготовку кадров по востребованным специальностям в недропользовании. "Мы видим растущий спрос, конкурентоспособность", - отметил Солодов.

По данным правительства Камчатки, в 2022 году было добыто 6 280 кг золота, что составляло 102% от уровня добычи 2021 года.

Первый дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В работе форума принимает участие свыше 300 представителей органов власти, предприятий промышленности и экспертов.