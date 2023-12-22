Посол России заявил, что запрет Лондона на импорт алмазов РФ окажет минимальное влияние

По мнению Андрея Келина, ужесточение санкций со стороны Великобритании продолжится

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Запрет Великобритании на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года окажет минимальное влияние на доходы РФ от продажи этих драгоценных камней. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"За эти два года объем продаж ювелирных алмазов из России в Великобританию сократился примерно в пять раз, и сейчас это не очень значительные цифры - несколько миллионов долларов в год. А экспорт на британский рынок технических алмазов, где цифры были еще меньше, сократился где-то в 10 раз. Поэтому вводимый полный запрет будет иметь минимальное влияние", - заявил Келин.

14 декабря МИД Соединенного Королевства представил законопроект о запрете на импорт алмазов из России. В документе отмечается, что эта мера вступит в силу 1 января. Кроме того, Лондон объявил о запрете экспорта в Россию некоторых товаров, которые могут использоваться в "военных или промышленных целях", в том числе машинных запчастей и электронной продукции. В частности, под запрет попало оборудование для производства печатных плат.

Келин провел сравнение между рестриктивными мерами, которые вводят Лондон и Брюссель, обратив внимание на схожесть подходов. "Мы посмотрели и на 12-й пакет санкций ЕС. Там эта мера также фигурирует. Но анализ показывает, что существенных изменений на экономическую обстановку эти меры не оказывают, и принципиально нового тоже ничего нет. Идет оттачивание того режима, который был создан предыдущими пакетами санкций. Британские рестрикции тут примерно соответствуют европейским: как и в ЕС, само согласование и вынесение пакета делается для того, чтобы объявить об очередном "успехе". Таким образом, считается, что британское правительство сделало шаг вперед в санкционном режиме, хотя практического эффекта, кроме того, что он охватывает все большее число россиян и предприятий, нет", - сообщил посол.

По мнению российского дипломата, ужесточение санкций со стороны Лондона продолжится. "Я думаю да, конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Они [британские власти] будут показывать, что правительство работает над санкционным режимом, нельзя все это просто бросить. Хотя в Великобритании возникают вопросы, появились рассуждения и статьи по поводу того, насколько это законно".

"Сейчас все делается по решению министра иностранных дел. Насколько уполномочен министр без суда и следствия, без объяснений объявлять санкции против тех или иных людей, которых зачастую никто не знает, тем более в Великобритании? Поэтому здесь у юристов будет огромное поле для деятельности - подавать в суды и выигрывать эти суды, поскольку все эти санкции незаконны", - заметил Келин.

О британских санкциях

В общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц, в том 29 банков, на которые приходится 90% российского банковского сектора. В британском МИД заявили, что в результате санкций импорт российской продукции в королевство сократился на 94%, а британский экспорт в РФ - на 74% по сравнению с показателями 2021 года.