Китай разрешил ввоз окуней с Тайваня на материк

Для того, чтобы возобновить закупки, материковым компаниям необходимо получить специальное разрешение властей

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Пекин разрешит утвержденным компаниям материкового Китая с пятницы закупать груперов, рыб из семейства каменных окуней, у тайваньских поставщиков. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Материковые компании обязаны получить специальное разрешение властей, чтобы возобновить закупки.

Пекин приостановил поставки груперов с Тайваня с 13 июня 2022 года из соображений пищевой безопасности.

До этого Пекин уже ослабил некоторые запреты на поставки тайваньских ананасов и яблок, которые он ввел, ссылаясь на опасения по поводу вредителей.