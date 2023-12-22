Министерство торговли Таиланда готовит меры в связи с нападениями хуситов

Если тенденция в Красном море сохранится, есть потенциальный риск нехватки контейнеров и контейнерных площадей, отметили в ведомстве

БАНГКОК, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли Таиланда готовит краткосрочные и долгосрочные меры по устранению последствий угрозы вооруженных нападений йеменской группировки хуситов на транспортные суда в Красном море. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как отметили в таиландском ведомстве, недавние нападения в Красном море еще не оказали негативного влияния на общую экспортную деятельность Таиланда. "Значительное влияние на общий объем экспорта Таиланда в этом году маловероятно, однако министерство готовится к принятию чрезвычайных мер на случай затяжного кризиса", - сказал постоянный секретарь министерства торговли Кирати Рачано.

"Если такая тенденция сохранится, то есть потенциальный риск нехватки контейнеров и контейнерных площадей, напоминающий перегруженность портов во время пандемии COVID-19. Этот сценарий может способствовать росту производственных издержек и обострению конкуренции за транспортные площади, особенно в период празднования китайского Нового года", - добавил представитель Министерства торговли Таиланда.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США, должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

В результате участившихся случаев нападения на суда несколько компаний объявили о намерении временно избегать маршрутов, пролегающих через Красное море. Среди них датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd и британская нефтегазовая компания BP.