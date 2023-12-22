"Уральские авиалинии" завершили страховое урегулирование с AerCap по 19 самолетам Airbus

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам лизинга, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила страховое урегулирование по 19 самолетам Airbus с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила процесс страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, заключенным авиакомпанией "Уральские авиалинии" с группой AerCap и юридическими лицами под управлением группы AerCap", - говорится в сообщении.

В июле генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов сообщал, что перевозчик получил разрешение от США и Евросоюза на выкуп 19 авиалайнеров.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.