Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

По словам президента, энергетический комплекс играет ключевую роль в развитии экономики

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей", - говорится в послании Путина.

Президент отметил достижения отрасли - модернизацию генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии.

"И, конечно, важно в полной мере использовать бесценный опыт ветеранов отрасли, беречь и развивать их трудовые традиции. Уверен, что вы и впредь будете работать на совесть, добиваться успехов в избранном деле", - добавил глава государства.