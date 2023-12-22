Очередь грузовиков на польско-украинской границе увеличилась до 3,9 тыс.

Польша пропускает часть машин, но в разы меньше, чем до начала блокировки КПП, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Очередь грузовиков, ожидающих въезда на Украину с территории Польши, выросла до 3,9 тыс. машин. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очереди на пунктах пропуска ждут разрешение на въезд на Украину 3 900 грузовых автомобилей. Некоторое количество машин польская сторона пропускает, однако оно в разы меньше, чем было до начала блокировки контрольно-пропускных пунктов", - сказал Демченко в эфире национального телемарафона.

Ранее он сообщал о 3,3 тыс. машин на польско-украинских КПП.

Также по словам представителя погранслужбы, на границе с Венгрией и Словакией движение через КПП осуществляется в нормальном режиме, однако и там есть очереди, "так как из действий польских перевозчиков украинские водители вынуждены выбирать пути объезда". "На границе со Словакией сейчас в очереди около 400 автомобилей, порядка 700 машин в очереди на границе с Венгрией", - отметил Демченко, указав также, что за последние часы выросли очереди на границе с Румынией, где стоит около 900 машин.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.