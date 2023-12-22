Кабмин направит регионам более 735 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения

В правительстве отметили, что средства поступят в те субъекты, где работы по модернизации идут с опережением

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца года в опережающем порядке направит свыше 735 млн рублей восьми регионам на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, средства поступят в те субъекты РФ, где работы по модернизации систем водоснабжения идут с опережением. Речь идет о Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Пензенской, Томской и Тульской областях.

Как ожидается, федеральное финансирование позволит обновить системы водоснабжения и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода", в рамках которого ведется работа по этому направлению. Главная цель проекта - обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в текущем году предусмотрено 46,3 млрд рублей, в следующем - 23,7 млрд рублей.