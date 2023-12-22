"Ростелеком" повысит тарифы на домашний интернет в пределах 5%

Они вырастут примерно на 30 рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" с января повысит тарифы на домашний интернет в среднем в пределах 5% - примерно на 30 рублей, это коснется нескольких архивных тарифов.

В пресс-службе госоператора ТАСС указали, что повышение было ниже уровня инфляции. "Индексация <...> не превысит в среднем 5% - это около 30 рублей. Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в "Ростелекоме", невозможно обеспечивать высокие надежность и качество услуг с учетом изменения экономических условий и постоянно растущих объемов интернет-трафика. Также это касается поддержки стабильной работы инфраструктуры - и ее развития без изменения тарифных планов.

Первыми о повышении сообщили "Ведомости". По данным газеты, тарифы вырастут на 5-6%.