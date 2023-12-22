Греф ожидает, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года

По словам главы Сбера, на конец 2024 года ожидается, что ставка будет выше 10%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Сбера Герман Греф ожидает, что ЦБ РФ начнет снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ставку ЦБ на конец следующего года планируем все же выше 10%. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское. Ипотека пока живет за счет государственных дотаций, но темпы роста кредитного портфеля в следующем году значительно ниже", - сказал он.

Совет директоров ЦБ РФ 15 декабря повысил ключевую ставку до 16% с 15% годовых. При этом регулятор заявил, что близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут приниматься исходя из динамики инфляции.

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