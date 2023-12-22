Мишустин заявил, что энергетический комплекс РФ сохраняет лидирующие позиции в мире

Премьер отметил, то отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на внешнее давление

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Современный топливно-энергетический комплекс России - один из ключевых секторов экономики, обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост, сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках", - говорится в послании председателя кабмина.

Премьер отметил, что труд профессионалов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заслуживает искренней признательности и уважения, ведь от него во многом зависят стабильное развитие всех отраслей, бесперебойное функционирование промышленного производства, социальных объектов, транспорта, комфорт и качество жизни людей.

"Глубокие знания, опыт и ответственное отношение к делу позволяют вам эффективно решать стратегические задачи по повышению надежности энергосистемы, модернизации инфраструктуры. Проводится масштабная деятельность по внедрению инновационных и ресурсосберегающих технологий, в том числе цифровых. Особое внимание уделяется реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, использованию возобновляемых источников энергии", - добавил Мишустин.

Глава правительства отдельно поблагодарил ветеранов отрасли, всех тех, кто проектировал и строил уникальные электростанции, прокладывал линии электропередачи, и назвал их примером преданности призванию для молодых специалистов.